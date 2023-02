TYLE ZAROBISZ W WOJSKU. MAMY WYLICZENIA na 2023 rok. Żołd od 4 560 zł wzwyż. W tym roku w armii czeka 17 tysięcy etatów

arobki w wojsku w 2023 roku? Od 4 560 zł. W tym roku w armii czeka 17 tys. etatów! W 2023 roku Ministerstwo Obrony Narodowej przyjmie do armii 17 tysięcy 128 osób do zawodowej armii. Wielu uda się wyłonić podczas powołań na ćwiczenia – ma się na nie stawić 200 tysięcy złotych. Ile można zarobić w wojsku? Na planszach zebraliśmy informacje o zarobkach: od szeregowego, po generała. Ale to tylko gwarantowana podstawa: na chętnych czeka sporo profitów. KLIKNIJ W GALERIĘ Z PLANSZAMI - ZOBACZ ILE ZARABIAJĄ ŻOŁNIERZE

