Tymek z Czerwionki-Leszczyn już trzy razy uciekał śmierci z rąk. Potrzebuje naszego wsparcia

To historia niezwykle dzielnego chłopca z Czerwionki-Leszczyn, którego już kilka razy zaatakował nowotwór. Choroba tak straszna, że nawet nie wszystkim jej nazwa przechodzi przez gardło. A Tymek Marek walczył z nią w swoim króciutkim życiu już trzy razy. Teraz do miliona złotych, bo tyle na dalsze leczenie potrzebuje chłopiec, jeszcze troszkę brakuje.

- Tymek rozwijał się prawidłowo, na bilans czterolatka poszliśmy więc, nie przeczuwając nic złego. Pani doktor wyczuła jednak w brzuszku naszego syna niepokojąco twardą zmianę. Skierowano nas na USG, a po nim wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Następnego dnia znaleźliśmy się na oddziale onkologii dziecięcej w Katowicach. Guz był ogromny, nieoperacyjny, otaczał aortę i tętnice biodrowe, uciskał moczowód. Biopsja potwierdziła diagnozę: neuroblastoma przestrzeni zaotrzewnowej. Natychmiast włączono chemioterapię – wspominają Miriam i Paweł Marek, rodzice chłopca.

Dla rodzin choroba dziecka to największa trauma. Ale w takiej sytuacji mobilizacja do walki musi być pełna. - Mimo że nasze serca pękały z rozpaczy, postanowiliśmy cieszyć się każdą chwilą i czerpać z życia ile się da. Po sześciu cyklach chemioterapii możliwa była operacja. Potem jeszcze dwa cykle chemii zabezpieczającej, radioterapia i terapia retinoidami na podtrzymanie – opowiadają rodzice. Po tych wydarzeniach rodzina wróciła do w miarę normalnego życia. Okazało się jednak, że ich szczęście nie trwa długo. Już po ośmiu miesiącach od leczenia, Tymek musiał wrócić do szpitalnego łóżka, a oddział w lecznicy stał się drugim domem.