Typowanie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022. Małpa Rose typuje wyniki meczu Polska-Meksyk. Kto wygra? Magdalena Grabowska

Już we wtorek, 22 listopada czekają nas niesamowite emocje. Polska reprezentacja zmierzy się z drużyną z Meksyku podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Tym, którzy obstawiają wyniki, albo po prostu chcą wiedzieć, jak pójdzie naszym, przychodzimy z pomocą. Udaliśmy się do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, spotkać się z mundialowym "ekspertem" – małpką Rose (dokładnie gerezą abisyńską). Co nam powiedziała? Trudno uwierzyć!