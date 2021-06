Tysiąc górników ze Śląska na proteście Solidarności w Warszawie. "Wspieramy energetyków. Ten problem dotyka też sektor górniczy"

Zwraca uwagę, że skuteczność umowy społecznej, która zakłada rozłożenie wygaszania kopalń węgla kamiennego do 2049 roku, uzależniona jest od kontraktów zawieranych z polskimi kopalniami przez energetykę. W przeciwnym razie funkcjonowanie zakładów, a tym samym umowy społecznej, stanie pod dużym znakiem zapytania.

- W umowie społecznej założono przejściowe inwestycje w energetyce mające na względzie dalsze wykorzystanie węgla. Jeśli spółki energetyczne od razu "przestawią się" na inne paliwa, to co zrobimy z węglem? Nie będzie komu go sprzedać. Co wtedy z kopalniami? Co z przyjętymi datami ich wygaszania i miejscami pracy? - zauważa Hutek.