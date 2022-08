Tyska parafia bł. Karoliny organizuje kolonie i wczasy w swoim domu wypoczynkowym w Wiśle. Zobaczcie zdjęcia

Trwają parafialne kolonie dla dzieci i młodzieży oraz wczasy dla seniorów w Wiśle. To już 18. rok wyjazdów w to miejsce. Jako pierwsi, już w pierwszym dniu wakacji, wyjechali seniorzy. Zaraz po nich parafialny dom wypoczynkowo-rekolekcyjny w Wiśle zajęła grupa Dzieci Maryi, następnie schola dziecięco-młodzieżowa. Kolejny turnus zarezerwowany był na kolonie parafialne dla dzieci niezwiązanych z żadną grupą w parafii. Dwa kolejne turnusy należały do dzieci z Ośrodka Christoforos.

Od poniedziałku, 8 sierpnia 2022, w Wiśle przebywa grupa ministrantów. Po nich znów do Wisły przyjadą seniorzy, a następnie znów przyjdzie czas na kolonie parafialne dla dzieci niezrzeszonych. W dniach 1-4 września pod opieką proboszcza w Wiśle przebywać będzie grupa młodzieży, po której znów przyjedzie grupa seniorów i zostanie do 10 września.