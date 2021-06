Tyska Senioriada 2021 już 25 czerwca. Będą występy Raisy Miszteli oraz przeboje Beatlesów w polskim wykonaniu

- Mamy 60+ lat, jesteśmy dalej aktywni, głodni życia, i to chcemy ludziom pokazać. Poprzez Senioriadę, chcemy aktywizować seniorów z całego miasta, nie tylko tych, którzy uczestniczą w zajęciach klubowych - mówi Urszula Polubiec, przewodnicząca Tyskiej Rady Seniorów. - Jest to impreza, na której odnajdzie się każdy senior i nie tylko - dodaje.

Senioriada 2021 odbędzie się już w najbliższy piątek, 25 czerwca. To już czwarta odsłona festynu. Impreza rozpocznie się o godzinie 15, a otworzą ją występy seniorów. Będzie taniec, śpiew i poezja.

Na seniorów oraz resztę odwiedzających przygotowano wiele atrakcji. Dwie z nich to wieczorne koncerty. O 19 wystąpi tyszanka - Raisa Misztela, znana z programu Voice of Senior. O 20 kolejny koncert, The Postman zagrają przeboje Beatlesów.