Tyskie Sinice w lodowatej wodzie ZDJĘCIA Morsy na Paprocanach znów spotkały się przy molo. Mróz im niestraszny. Humory dopisywały

Tyskie morsy mają swój profil na Facebooku, który polubiło już 2146 osób. Informują, że w sezonie zimowym morsują w niedziele o godz. 10 oraz w środy o godz. 20.

„Każdy z uczestników kąpie się na własną odpowiedzialność” - czytamy zastrzeżenie organizatorów, którzy zawsze z otwartymi rękami przyjmują nowe morsy, czyli tzw. świeżaki.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z morsowania, które być może zachęcą Was do dołączenia do Tyskich Sinic :)