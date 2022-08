Tyszan nazwała marzycielami. Nowa wystawa w Muzeum Miejskim w Tychach - Czas nieutracony Jolanta Pierończyk

Zdjęcie z wystawy "Czas nieutracony" w Muzeum Miejskim w Tychach Zygmunt Kubski

Do końca września w Muzeum Miejskim w Tychach trwa wystawa fotografii Zygmunta Kubskiego jego wnuczki, Barbary Kubskiej, która nowych tyszan nazwała marzycielami. Byli to w dużej mierze ludzie, którzy stracili swoje rodzinne domy, swoje korzenie i w Tychach chcieli je zapuścić na nowo. Zygmunt Kubski i jego żona Anna byli wysiedleńcami. 70 lat po przybyciu do Tychów pierwszych nowych mieszkańców napłynęła nowa fala ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy.