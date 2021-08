Tyszanka Karolina Naja po raz trzeci stanęła na podium igrzysk!

Karolina Naja w Londynie 2012 i Rio 2016 zdobywała brązowe medale razem z Beatą Mikołajczyk w wyścigach dwójek na 500 m. W Tokio wspólnie z Anną Puławską wspięła się na wyższy stopień podium. Stoczyły morderczą walkę z dwiema osadami węgierskimi - z Danutą Kozak i Dorą Bodonyi wygrały o 0.114 sekundy!

31-letnia tyszanka swoją karierę zaczynała w Paprocanach reprezentując MOSM Tychy.

- Mieszkałam na osiedlu Z, 10 minut piechotą od Paprocan, gdzie w wieku 12 lat zaczęłam trenować kajaki – wspomina Naja. - Zaczęło się zwyczajnie. Przyszliśmy w grupie, z koleżankami i kolegami z osiedla Z, potem oni przestali trenować, a ja zostałam. Podobało mi się to obcowanie z naturą. Zresztą nasza dyscyplina, to nie tylko trening w kajaku. Biegamy, pływamy, mamy siłownię, jeździmy też na nartach biegowych. Kiedyś spotykałyśmy w Jakuszycach albo we Włoszech Justynę Kowalczyk, która byłą zdziwiona, że… nie uprawiamy biegów narciarskich.