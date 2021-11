Tyszanka wyrzuciła torebkę do śmietnika. Straciła pieniądze, dokumenty i telefon komórkowy. Szczęśliwie zgubę odzyskała z pomocą policjantów

Tyszanka wyrzuciła portfel do śmietnika. Straciła pieniądze, dokumenty i telefon komórkowy. Szczęśliwie zgubę odzyskała z pomocą policjantów

Seniorka nie posiadała się ze szczęścia. Za okazaną pomoc, podziękowała policjantom w liście do komendanta. - Gorąco dziękuję za rzeczową pomoc, a w szczególności za poświęcony czas, dużą empatię, zaangażowanie, cierpliwość oraz spokojne wysłuchanie moich zeznań - napisała w liście tyszanka.

Wyjątkowy list trafił w ostatnim czasie na ręce komendanta policji w Tychach. Podziękowanie do mundurowych skierowała wdzięczna tyszanka, której pomogli stróże prawa. Zrozpaczona kobieta zgłosiła się do policjantów z prośbą o pomoc.

Jak zaznaczała w nim kobieta, policjanci podeszli do jej problemu bardzo profesjonalnie, a zarazem bardzo życzliwie. Radość seniorki była o tyle duża, że jak sama przyznała nie wyobraża sobie funkcjonowania bez zagubionych rzeczy.

List do komendanta to nie jedyna forma podziękowań starszej tyszanki. Kobieta swoją sprawą podzieliła się także z jednym z lokalnych serwisów internetowych, na łamach którego także dziękowała mundurowym.

Jak mówią tyscy policjanci takie podziękowania to nie tylko wyraz uznania, ale i "kop" motywacyjny do dalszej ciężkiej pracy. - Motywują do dalszego działania i dają dużą satysfakcję - przyznają mundurowi.