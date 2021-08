Tytuł Lady D. powędrował do jastrzębianki. Ewa Goleniowska jest pielęgniarką na oddziale COVID-owym. Sama cierpi na schorzenia neurologiczne

Pomagać każdy może! Pomoc niosą nawet osoby, które same niejednokrotnie by jej potrzebowały, bo zmagają się z poważnymi trudnościami i dolegliwościami. To właśnie dla takich osób powstał konkurs Lady D.