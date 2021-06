Tytuł Lady D. trafił do żorzanki. Mariola Wilczek zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. Mimo to pomaga innym

Moskal: Dla nas nie ma meczu otwarcia. Ze Słowacją gramy o wszystko. W sparingach słabo? Może taka zasłona dymna. Gość DZ i Radia Piekary

Myślę, że gdybyśmy wzięli dowolny komentarz pana Szpakowskiego i podłożyli go pod każdy mecz, który komentował, to nikt by się nie zorientował i nikt nie usłyszałby różnicy. On zawsze mówi to samo. Zmieniają się tylko nazwiska. Tak, przy okazji każdych mistrzostw rozmawiamy o lapsusach tego komentatora. Rozmawiamy o nich zamiast o prawdziwym futbolu - mówi Kazimierz Moskal, były reprezentant Polski, trener Zagłębia Sosnowiec, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.