U progu wojny. Gorący sierpień 1939 na polskim Śląsku i wielka ewakuacja z województwa śląskiego

Na lekturze Kazimierza Gołby o harcerskiej powinności wobec ojczyzny wychowywało się kilka pokoleń Polaków, zaś opis urzędników opuszczających Katowice do dziś wpisuje się w śląską krzywdę. Fatalne wrażenie robiła wręcz paniczna ewakuacja sporej części napływowej ludności. Głównie zresztą tej, która z przyłączenia Górnego Śląska do Polski czerpała największe profity.

W taki właśnie sierpniowy dzień 1939 roku Arka Bożek szedł ulicami Katowic ze Stanisławem Ligoniem, pisarzem i radiowcem, który ten widok skomentował: „Pokazały pierony, jakie z nich bohatery i ile im na Śląsku zależy”. Ten sam Ligoń, znany jako Karlik z Kocyndra, wyjechał z Polski na wieść o wybuchu wojny. Dotarł aż do Jerozolimy i tam zajmował się wychodźcami. W Katowicach nie miał wielkich szans na przeżycie. Jego nazwisko znajdowało sięw niemieckiej Specjalnej Księdze Gończej (Sonderfahndungsbuch Polen), osób niebezpiecznych dla Rzeszy, które należało aresztować. Jest na tej liście gończej także Arka Bożek. Również opuścił kraj we wrześniu 1939 roku i na Zachodzie służył Polsce.

ostatnie lata przed wojną to też czas emigracji do Rzeszy z polskiego Śląska. Tylko w maju 1939 roku podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy z Niemcami zatrzymano 1,5 tys. osób, a liczba tych, którym udało się zbiec, była wyższa.

14 sierpnia 1939 roku do Katowic przyjechał Jan Kiepura, by następnego dnia wystąpić przed gmachem Sejmu Śląskiego. Zysk z koncertu trafił na Fundusz Obrony Narodowej. Kolej uruchomiła dodatkowe pociągi, by mógł dojechać tłum słuchaczy, szacowany na 30 tys. osób. W ostatnich tygodniach wolności społeczność Górnego Śląska prześcigała się w gromadzeniu pieniędzy dla polskiej armii. Nawet wśród bezrobotnych trwała zbiórka na zakup bombowca, który nazwano „Bezrobotny Franek”.

Ewakuacja polskich instytucji państwowych była związana choćby z koniecznością ochrony dóbr kultury. Z Katowic wywieziono na wschód, głównie do Lwowa, także najcenniejsze zbiory archiwalne. Jak podaje Ryszard Kaczmarek w książce „Górny Śląsk podczas II wojny światowej”, do Katowic wróciły stamtąd w maju 1942 zapakowane w 227 skrzyniach m.in. zespoły: Polskiego Komitetu Plebiscytowego, najcenniejsza część Archiwum Książąt Pszczyńskich, Urzędu Województwa Śląskiego i Sejmu Śląskiego.

Drogą dyplomatyczną szukano śląskich archiwaliów na terenach zajętych przez Związek Radziecki. Antonina Staszków podaje, że pojawiła się propozycja, by Moskwie zaoferować książki i druki z własnoręcznymi notatkami Lenina z czasów jego pobytu w Poroninie, w zamian za akta górnośląskie. Negocjacje przeciągały się aż do agresji Niemiec na ZSRR, alejuż w lipcu 1941 roku dostęp do lwowskich archiwów był dla Niemców nieograniczony. Sprowadzano je do Katowic sukcesywnie. Najpierw przyjechała ciężarówka z aktami, na których Niemcom zależało najbardziej, pozostałe czekały na transport koleją, inne jechały jako przesyłki pocztowe w workach po 50 kg. Przewieziono m.in. ponad 30 dokumentów pergaminowych miasta Żory, zdeponowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie. W grudniu 1943 roku nadeszło do Katowic z Równego na Wołyniu 27 skrzyń dokumentów Zakładu Ubezpieczeń od Inwalidztwa w Chorzowie.