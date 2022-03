Uchodźcy z Ukrainy mogą w powiecie zawierciańskim liczyć na pomoc. Dostają ją także na granicy

Zajazd Jurajski gości 150 uchodźców

Zajazd Jurajski w Podlesicach to dobrze znane miejsce mieszkańcom okolicy, ale i wielu turystom. Na co dzień, goszczą przede wszystkim grupy zorganizowane. Gdy właściciele dowiedzieli się o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, od razu postanowili pomoc. Zgłosili swoją gotowość, by dać schronienie 30 osobom. Potrzeby były tak wielkie, że odwołali wszystkie rezerwacje i postanowili przeznaczyć na to cały obiekt. W ośrodku znajduje się aż 150 osób.