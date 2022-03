Uciekający przed wojną Ukraińcy, którzy wjechali do Polski np. przez Słowację, nie są w myśl ustawy uchodźcami, lecz zwykłymi emigrantami

Nie wszyscy uciekający przed wojną Ukraińcy są uchodźcami

Choć brzmi to absurdalnie, to nie wszyscy uciekający przed wojną Ukraińcy otrzymują w Polsce status uchodźcy. W myśl specustawy taki status otrzymują tylko ci, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską. Ci, którzy uciekali przez południową część Europy, Rumunię, Mołdawię i wjechali do Polski np. przez Słowację nie mają prawa ubiegać się o PESEL i zarejestrować się jako uchodźca.