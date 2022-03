Uciekinierzy z Ukrainy lądują na lotnisku w Pyrzowicach. Pomagają im polskie służby

Obywatele państw Dalekiego Wschodu, uciekający przed działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy, gdzie dotychczas przebywali, dotarli do Polski. Została im udzielona niezbędna pomoc, a gdy są już bezpieczni, udają się do swojej ojczyzny. Jak dotąd blisko 1000 osób odleciało do swoich domów. Nad ich bezpieczeństwem czuwają policjanci Komisariatu Policji w Pyrzowicach, Oddziały Prewencji Policji w Katowicach i Częstochowie, Straż Graniczna oraz Służba Ochrony Lotniska.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA