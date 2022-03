Uczelnie wyższe w woj. śląskim zrywają i zawieszają współpracę z partnerami z Rosji. Solidaryzują się z Ukrainą i jej mieszkańcami

Do wszystkich partnerów rosyjskich zostały wysłane maile z treścią uchwały i zawieszeniem współpracy. W treści uchwały senackiej możemy przeczytać m.in. że wspólnota Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraża solidarność z narodem ukraińskim, podziw dla jego bohaterskiej postawy w obliczu agresji rosyjskiej oraz wyraża gotowość udzielania uchodźcom z Ukrainy, w szczególności studentom, doktorantom i pracownikom ukraińskich uczelni, wszelkiego możliwego wsparcia i pomocy.

- 3 marca 2022 r. Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podjął uchwałę, w której wezwał JM rektora UŚ w Katowicach do zawieszenia współpracy instytucjonalnej z uczelniami, instytutami naukowymi oraz wszelkimi agendami państwowymi Federacji Rosyjskiej do czasu wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, a także przekazania władzom tych instytucji stanowiska wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zdecydowanie i jednoznacznie potępiającej rosyjską agresję militarną wobec Ukrainy – informuje Małgorzata Poszwa, rzecznik prasowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Podobną decyzję podjęły władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jak poinformował nas Marek Kiczka, rzecznik prasowy AE, umowy ramowe zostaną niezwłocznie zawieszone przez rektora UE po upoważnieniu go do zawieszenia ich przez Senat UE w Katowicach, co miało nastąpić 10 marca.