Uczniowie CKZiU w Sosnowcu prowadzą Atelier Fryzur. Ceny są niezwykle atrakcyjne, a z efektów będziecie zadowoleni

Dobra fryzura może nas wprawić w świetny nastrój na kilka dni. Co zrobić, gdy okoliczni fryzjerzy mają napięte terminy? Możemy wybrać się do Atelier Fryzur, które działa przy Centrum Kształcenia Zasadniczego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ulicy Grota Roweckiego 66.

- Pomysł na otwarcie Atelier Fryzur zrodził się w momencie, kiedy powstały nowoczesne pracownia w ramach realizowanego projektu. Chcieliśmy, aby uczniowie mogli w rzeczywistych warunkach pracy nabywać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. To był wrzesień ubiegłego roku - powiedziała Edyta Cyganek, kierownik szkolenia praktycznego w CKZiU w Sosnowcu. - Warunki pandemiczne nie dały nam możliwości, by od razu wdrożyć nasz pomysł. Powoli, małymi kroczkami, gdy było to możliwe, wyszliśmy z ofertą do lokalnego społeczeństwa, tak by mieszkańcy mogli skorzystać z naszych usług w odpowiednim reżimie sanitarnym - dodaje.

- Nie ma takich obaw, że wydarzy się coś złego. Bardzo bacznie pilnujemy każdego etapu usługi. Czy to jest koloryzacja, czy to jest strzyżenie. Nigdy uczeń nie jest pozostawiony sam sobie. Sprawdzamy każdy etap, jeżeli trzeba poprawiamy, korygujemy.

Usługi też są dostosowane do uczniów, czyli jeżeli uczniowie przerobili materiał z zakresu strzyżeń, mogą je wykonywać. Jeżeli przerobili materiał z zakresu strzyżeń i koloryzacji, to ta usługa będzie pełniejsza - wyjaśnia nauczycielka.

Jak podkreślają nauczyciele, najważniejszy jest kontakt z klientem. Dzięki temu absolwenci szkoły nie mają długiej przerwy pomiędzy nauką a pracą w salonie fryzjerskim, są przyzwyczajeni do pracy z człowiekiem. Zdobywają w ten sposób dodatkowe doświadczenie, a w przypadku pracy fryzjera jest ono bardzo potrzebne.

- Fryzjerstwo kręciło mnie już od małego. Zawsze jak byłam mała to bawiłam się włosami. Namówiła mnie do tego ciocia, która też chodziła tu do szkoły. Najbardziej lubię wykonywać koloryzacje, bo można stworzyć na głowie wiele ciekawych kombinacji i często ciekawie to wygląda - opowiada Maja Morkisz, uczennica i przyszła fryzjerka. - Najdziwniejsza fryzura, którą musiałam zrobić, była taka na wzór afrykański. Trudno było ją wykonać. Pracowałam nad nią około 40 minut, efekt się podobał - dodaje.