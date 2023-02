Uczniowie Technikum nr 2 w Rybniku balują na studniówce w Ochojcu! Maturzyści zatańczyli poloneza i ruszyli do zabawy

Podczas części oficjalnej, przemówienie wygłosiła Ewa Kuczyńska-Tomiło, wicedyrektor rybnickiego Mechanika, która odczytała list w imieniu dyrektora Marka Holony. Dyrektor nie mógł być obecny podczas studniówki.

- Studniówka to wyjątkowe wydarzenie poprzedzające egzamin maturalny. Każda z nich ma swój urok, niezapomniany klimat i wspaniałą atmosferę wspólnej zabawy i radości. W tym dniu należy zapomnieć choć na chwilę o szkolnych kłopotach, wyzwaniach i tym co czeka Was już niedługo. Do pierwszego egzaminu pozostało już niewiele, zatem życzę Wam, abyście dobrze wykorzystali ten czas i aby wyniki na maturze były takie jakie sobie wymarzycie. Dzisiaj najważniejsza jest dobra zabawa, to jest Wasz wieczór, Wasze święto, Wasz bal. Życzę udanej zabawy i wielu miłych wspomnień, które zostaną z Wami na lata - czytała wicedyrektor Ewa Kuczyńska-Tomiło.