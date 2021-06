Uczniowie V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dąbrowie Górniczej chętnie się szczepią. Mówią nam, dlaczego warto to zrobić

Każda zaszczepiona w pełni osoba, to kolejny krok do tego, byśmy mogli pożegnać się z COVID-19, a przynajmniej znacznie ograniczyć możliwość dalszego rozprzestrzeniania się pandemii. Wiedzą o tym doskonale dąbrowscy licealiści z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, którzy w zdecydowanej większości zdecydowali się właśnie na taki krok.

Akcja szczepień w Dąbrowie Górniczej trwa w najlepsze. Na chętnych czekają nawet wolne miejsca, między innymi w punkcie szczepień powszechnych, jaki powstał w Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum. Można się też zaszczepić w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza, a także kilku NZOZach oraz mniejszych punktach szczepień.

Zdrowie, rodzina, wakacje i szkoła bez maseczek Dąbrowscy licealiści w przeważającej większości albo już zdążyli się zaszczepić pierwszą dawką albo też zrobią to już wkrótce. Jak podkreślają, to pozwoli im nie tylko poczuć się bardziej bezpiecznie, ale także znacznie ułatwi realizację wakacyjnych planów. A tych mają całkiem sporo, włącznie z zagranicznymi wyjazdami. Magdalena Woźniak z II klasy w dąbrowskim V LO pierwszą dawkę szczepionki przyjęła 20 maja, a druga zaplanowana została na 24 czerwca. - Do szczepienia skłoniła mnie troska o bezpieczeństwo swoje oraz moich najbliższych. Mam też w rodzinie starsza babcię, która ma 80 lat, dlatego ważne jest, by wszyscy byli zdrowi – przyznaje Magdalena Woźniak. - Nie bez znaczenia jest też fakt, że generalnie dzięki szczepieniu wszystko ma szansę wrócić do normalności. Będziemy mogli wziąć udział w różnego rodzaju imprezach, koncertach, zgromadzeniach – dodaje.

Jak podkreśla, początkowo wśród społeczności szkolnej zdania były dość zróżnicowane, co do skuteczności szczepień i ich zasadności, ale z czasem wszystko się zmieniło. - Widać, że coraz więcej osób się przekonało i będzie się szczepić – podkreśla licealistka. Po pierwszej dawce szczepionki jest także uczeń klasy pierwszej w V LO Bartosz Matysik. - Nie miałem żadnych obaw. Kiedy tylko pojawiła się taka możliwość postanowiłem, że od razu pójdę na szczepienie. U mnie także sytuacja wygląda tak, że babcia choruje, więc nie chciałbym narażać jej na dodatkowe zagrożenie, jakieś powikłania. W drugiej kolejności za taką decyzją przemawiały oczywiście zbliżające się wakacje. Chciałbym móc wyjechać tam, gdzie sobie zaplanowałem, a potem bezpiecznie wrócić – podkreśla Bartosz Matysik i dodaje, że większość jego kolegów i koleżanek również podjęła decyzję o skorzystaniu ze szczepionek. Po to, by można było wrócić do normalnej szkoły bez maseczek, zakazów i obostrzeń sanitarnych, które jak na to nie spojrzeć, jednak utrudniają nieco codzienną naukę.

- Aktualnie w szkole musimy nadal korzystać z maseczek. Kiedy wchodzimy do klas, to możemy je zdjąć, ale kiedy podchodzimy na przykład do tablicy, to ponownie musimy je założyć – tłumaczy licealista. 19 maja zaszczepiła się natomiast Julia Urbańska z klasy II w V LO. Drugą dawkę przyjmie 17 czerwca. - Ja zaszczepiłam się w Sosnowcu. Był akurat wolny termin, a do tego to bliżej domu. Podobnie, jak w przypadku kolegów i koleżanek, chcę po prostu czuć się bezpieczna. Chcę, by bezpieczna była moja rodzina, bliscy, znajomi. I oczywiście, by ten kontakt między nami mógł być coraz większy, a nie mniejszy. Specjalnie nikt nie musiał mnie namawiać do szczepienia. Rodzice są już w pełni zaszczepieni, nic się nie działo, tak więc jeśli tylko możemy się zaszczepić, to zróbmy to – podkreśla licealistka.

Wszyscy zdecydowali się również zaszczepić w rodzinie ucznia klasy I w V LO Sambora Stachowiaka. To samo zrobił więc także on. - Moi bliscy chorują, więc szczepienie jest jak najbardziej wskazane. Jestem po pierwszej dawce szczepionki. Ręka trochę bolała, ale to normalne, a poza tym wszystko jest w porządku. Mamy nadzieję, że dzięki powszechnym szczepieniom normalny tryb nauki wróci do szkół, a do tego otwierają się przed nami szanse na ciekawe wyjazdy wakacyjne – mówi Sambor Stachowiak. Zaszczepić mogą się już nawet 12-latkowie Od 7 czerwca br. rozpoczęły się już szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. To jak dotąd najmłodsza grupa osób rekomendowanych do szczepienia przeciwko COVID-19. Razem z grupą 16-18 lat zaszczepić się może ponad 2,5 mln uczniów z ok. 24 tys. szkół i placówek oświatowych. Dodatkowa akcja szczepień dla uczniów zostanie zorganizowana we wrześniu, po ich powrocie z wakacji.

Obecnie uczniowie mogą szczepić się na takich samych zasadach, jak wszyscy obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, czyli w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych. Aktualne toczą się również badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 lat. Wyniki ekspertyz poznamy we wrześniu. - Szczepienia organizowane przez szkoły dla uczniów rozpoczną się we wrześniu i będą dobrowolne. W drugim tygodniu września będą zbierane kwestionariusze medyczne od rodziców dzieci, które się do tego czasu nie zaszczepią. Na podstawie kwestionariuszy od 13 do 17 września przeprowadzimy akcję szczepień w szkołach – podkreślił Przemysław Czernek, minister edukacji i nauki.

Akcja informacyjna będzie kontynuowana po wakacjach od 1 do 3 września 2021 r. Kolejny krok to zbieranie przez dyrektorów szkół kwestionariuszy ze zgodą od rodziców bądź opiekunów. Ten etap będzie trwał od 6 do 10 września br. W trzecim tygodniu września (od 13 do 17 września) odbędzie się tzw. tydzień szczepień, podczas którego wszyscy chętni uczniowie będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Szczepienia będą organizowane przez szkoły i realizowane z wykorzystaniem istniejących punktów szczepień populacyjnych, powszechnych lub mobilnych.

Podczas szczepienia, oprócz profesjonalnej opieki lekarskiej, uczniom będą mogli towarzyszyć rodzice. Akcja szczepień w wybranym miejscu uzależniona zostanie od liczby chętnych. Odpowiednie służby medyczne będą w tej sprawie współpracowały z dyrektorami szkół i placówek. Od 17 maja br. trwa natomiast rejestracja na szczepienia dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat kończy w kolejnych tygodniach, otrzymuje e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia.E-skierowania dla tego rocznika są wystawiane raz w tygodniu – w poniedziałki. Dzięki uruchomieniu szczepień dla osób niepełnoletnich, osoby z rocznika 2003 nie muszą już czekać z rejestracją do dnia ukończenia 18 lat.