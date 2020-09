Uczniowie wrócili do szkół. Jak od września będą wyglądały lekcje wuefu? Więcej gimnastyki, mniej gier kontaktowych

W internecie popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży i środowiska pedagogów, cieszy się mem, na którym nauczyciel stoi z piłką i środkiem do dezynfekcji w ręku i mówi do uczniów: "Uwaga! Wprowadzamy zalecenia ministra. Po każdym podaniu zatrzymujemy grę i dezynfekujemy piłkę”. I choć nie ma on nic wspólnego z rzeczywistością, to jednak dzieci i ich rodzice wciąż zastanawiają się, jak w dobie pandemii nauczyciele zorganizują lekcje wychowania fizycznego.

Uczniowie wrócili do szkół. Lekcje niemal w całej Polsce odbywają się stacjonarnie. Na zajęciach z wuefu tak samo jak na pozostałych obowiązują wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Siatkówka zamiast piłki ręcznej. Więcej biegania, mniej stania na głowie

MEN wskazał, że podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe - np. sztuki walki, ćwiczenia gimnastyczne, które wymagają asekuracji, koszykówkę, piłkę ręczną, a zastąpić je innymi - jak siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton czy biegi przełajowe.