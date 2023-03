Udana Czeladzka Garażówka. Ubrania, książki, zabawki, porcelana, płyty, rośliny. Czego tam nie było!

Marcowe wydarzenie było więc znów bardzo udane To, co jednym się znudziło, przestało pasować albo podobać – miało szansę się odrodzić u kolejnych właścicieli, w ich garderobach, domach, ogrodach. A to wszystko właśnie dzięki IX Czeladzkiej Garażówce, tym razem zorganizowanej w hali MOSiR-u przy ulicy Sportowej.

Jak podkreślają organizatorki i pomysłodawczynie tego przedsięwzięcia Barbara Wszołek i Beata Marcinkowska, garażówka to prawdziwy raj m.in. dla entuzjastów stylu vintage, retro. Można było znaleźć prawdziwe perełki zarówno do ubrania, jak i wystroju czy wyposażenia mieszkania.