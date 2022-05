Udana majówka w Dąbrowie Górniczej. Co nas jeszcze czeka w ramach Dębowego Maj Festiwalu?

Jak pokazał miniony weekend nie brakowało chętnych do udziału w rodzinnych atrakcjach, jakie po dwóch latach przerwy znów zostały przygotowane w Dąbrowie Górniczej. Dębowy Maj Festiwal to propozycje dla starszych, młodszych, rodzin, indywidualistów, którzy chcą się sprawdzić np. w na ściance wspinaczkowej. Za nami już m.in. Eko Piknik, pokazy strażackie, Rajd na orientację Dębowy Włóczykij czy Europejski Rajd Rodzinny. Cały czas ogromnym powodzeniem cieszą się dmuchańce i tor przeszkód na plaży Pogorii III. Jeśli ktoś tam jeszcze nie był, ma na to szanse w poniedziałek i 3 maja.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA