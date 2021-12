Udzielała dwadzieścia tysięcy porad rocznie. Zostanie zlikwidowana. Mieszkańcy Jastrzębia stracą jedyną w mieście poradnię dermatologiczną Piotr Chrobok

Z danych NFZ wynika, że na terenie podokręgu rybnickiego działa 15 poradni dermatologicznych. Ani jednej nie ma jednak w Jastrzębiu. arc.

Około stu osobom każdego roku ponad dwadzieścia tysięcy porad dermatologicznych udzielała jedyna działająca w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia poradnia dermatologiczna. Ta 31 grudnia 2021 roku zawiesza jednak swoją działalność. To oznacza, że mieszkańcy zostaną pozbawieni dostępu do dermatologa, bo do przejęcia schedy po poradni "SANODERM" chętnych nie ma.