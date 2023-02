UFO w Polsce. W tych miejscach widziano niezidentyfikowane obiekty. Zobacz, gdzie szukać pozaziemskich istot

UFO w Polsce. Czy nas również czekają ponowne odwiedziny?

Internet obiegają przedziwne wiadomości na temat rzekomego pojawienia się kosmitów w atmosferze ziemskiej. Niezidentyfikowane obiekty latające zauważono już w kilku miejscach na świecie. Ich pochodzenie jest nieznane szerszej publice - w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zestrzelono tajemnicze punkty na niebie. Ciężko powiedzieć, kiedy dokładnie dowiemy się czym były, co pozostawia pole do popisu dla spekulantów. Czy faktycznie mamy do czynienia z UFO?