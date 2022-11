Ufodziciel III. Wernisaż wystawy Piotra Urbanka w Katowicach. Obrazy można oglądać do 9 grudnia

Słowo o autorze

Piotr Urbanek (rocznik 1976) studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, a tytuł doktora sztuk pięknych obronił cyklem prac malarskich „Horror Vacui, na jawie i w marzeniach sennych” w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Artysta od wielu lat zajmuje się malarstwem olejnym, odwołując się do sztuki średniowiecznej i surrealnej. Trzon twórczości Urbanka budują dzieła o rozbudowanej narracji formalnej. Inspiracją jest dla niego sfera sacrum, która nie ogranicza się do jakiegokolwiek kręgu religijnego, ale odwołuje się do ezoteryki, okultyzmu, psychoanalizy, a w szczególności do antropologii kultury.

Piotr Urbanek swoje dzieła prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych - w Polsce i poza granicami kraju, m.in. w USA i Irlandii. Ma na koncie szereg nagród, w tym m.in. nagrody rektora Uniwersytetu im J. Kochanowskiego w Kielcach, a także pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie MSZ „Polska dla wszystkich”.