Ukradł rowery z klatki schodowej w Siemianowicach Śląskich. Policjanci złapali go tego samego dnia

Ukradł dwa rowery

Policjanci z Siemianowic Śląskich zostali poinformowani o kradzieży rowerów pewnego popołudnia. Złodziej ukradł dwa pojazdy z klatki schodowej. Co ciekawe, jeden z rowerów został porzucony nieopodal miejsca kradzieży. Czy złodziej nie wiedział, co zrobić z dwoma pojazdami.

Pomógł świadek

Z pewnością pomocne w poszukiwaniu złodzieja było to, że był on widziany przez świadka. Dzięki temu policjanci wiedzieli kogo szukać. W czasie patrolu policjanci zobaczyli podejrzanego. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Okazał się nim 21-latek. Za kradzież mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Rowery oczywiście wróciły do właściciela.