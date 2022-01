Ukradli puszki WOŚP ze sklepów spożywczych w Tychach. Dwóch nastolatków zostało zatrzymanych. Teraz odpowiedzą przed sądem rodzinnym

Nastolatkowie ukradli puszki WOŚP w Tychach

Do kradzieży puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doszło we wtorek 18 stycznia. Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie trafiło na policję przed godz. 21:00 i dotyczyło sklepu spożywczego na ul. Budowlanych w Tychach. Nieznany sprawca wszedł do sklepu, po czym wybiegł, zabierając puszkę z pieniędzmi.

Na miejscu szybko zjawili się mundurowi. W rozmowie ze zgłaszającym ustalili rysopis sprawcy i jego kompana, który czekał w holu sklepu. Chwilę później wpłynęło kolejne zgłoszenie o identycznej kradzieży, tym razem w sklepie przy ulicy Bocheńskiego. Towarzyszące okoliczności oraz rysopis sprawców był taki sam.

Policjanci ruszyli na poszukiwania i w trakcie patrolu zauważyli dwie osoby odpowiadające rysopisowi. Po ujęciu nastolatków, przyznali się oni do kradzieży. Nieletni sprawcy w wieku 13 i 14 lat zostali przekazani rodzinie, a dokumentacja dotycząca całej sprawy trafi do sądu rodzinnego, który zadecyduje o ich dalszym losie.