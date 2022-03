Ukraińska studentka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej o wojnie: latają samoloty, spadają bomby, rodzina chroni się w Charkowie

Tak, na szczęście mam kontakt z rodziną. W tej chwili przebywają w schronie, już od siedmiu dni. Teraz nasze miasto jest bardzo intensywnie ostrzeliwane i bombardowane. Cierpią na tym budynki mieszkalne, przedszkola i szkoły. W tej chwili, gdy odpowiadam na to pytanie, najlepsi przyjaciele z Ukrainy piszą do mnie, że bombardowanie znów rozpoczęło się i nad naszymi domami latają samoloty.

Czy rodzina zamierza ewakuować się do Polski lub innego kraju?

Moja rodzina chciałaby wyjechać, ale w tej chwili jest to jeszcze bardzo niebezpieczne. Rosyjscy żołnierze strzelają do samochodów cywilów na drogach. Moja rodzina twierdzi, że są też potrzebni do pomocy w domu. W schronie, w którym się znajdują, przebywa obecnie ponad 25 osób, w tym osoby starsze i dzieci. Więc moi rodzice są zajęci zdobywaniem produktów i przygotowywaniem jedzenia dla całego schroniska wraz z kilkoma innymi osobami. Mój tata pracuje również w organizacji, która zaopatruje miasto w żywność. Uczestniczy w koordynacji tego procesu.



Na Polaków i ich wsparcie można dziś liczyć. To też ważne.