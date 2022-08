Ukraińskie aktorki krzyczą ze sceny. To też walka, głos Ukrainy. Artystyczna bitwa trwa

Żyją jednocześnie w dwóch światach. A może nawet w trzech? Ten pierwszy, naznaczony nowością - bo to nowy kraj, nowe mieszkanie, nowi znajomi. Ten drugi to rodzina i starzy przyjaciele, pozostawieni daleko w Ukrainie - dzieciństwo, pierwsza młodość. I świat sceny - mimo granic, tak naprawdę tylko on się nie zmienił. A może jednak to nie jest prawdą i tu też zaszła zmiana? Na pewno najbardziej zmieniły się one. I wciąż nie wiedzą, jakie będą, co w nich przetrwa, co odejdzie w przeszłość i nigdy już nie wróci.