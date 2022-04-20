Україна на Invictus Games у Гаазі. Ukraina na Invictus Games w Haadze

Solomiia Mykytsei
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Invictus Games - Ігри Нескорених покликані надавати нові можливості військовослужбовцям та ветеранам, які заплатили високу ціну за відданість своїй країні та її жителям. Це спільнота, яка об’єднує людей зі схожим досвідом та допомагає їм долати наслідки воєнних поранень, травм і хвороб за підтримки сім’ї, побратимів та суспільства.  Ігри Нескорених в Україні підтримують українських військовослужбовців та ветеранів на шляху до фізичного відновлення, психологічної реабілітації та соціальної інтеграції, формуючи позитивний світогляд та мотивуючи до занять спортом та особистого зростання. 

Ігри Нескорених мають на меті сприяти розвитку та популяризації спорту як дієвого засобу реабілітації серед поранених бійців, а також спонукати суспільство й державу створювати для цього необхідні умови.
Цього року вони проводяться у Гаазі з 16 по 22 квітня. Не зважаючи на важкий для України час, наша команда є справжнім символом незламності, нескореності та відваги і демонструє неймовірний результат.
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Команда українських лучників – від сьогодні срібні медалісти Invictus Games The Hague.
Меган Маркл та Принц Гаррі привітали українську збірну і висловили слова підтримки для всього українського народу.
Президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні підкреслив досягнення нашої команди і наголосив,що вся Україна вболіває за них, оскільки разом у єдності ми демонструємо яка сильна і Нескорена є Україна.
Ukraińska drużyna demonstruje niesamowite rezultaty na Invictus Games w Haadze. Słowa wsparcia i solidarności dla Ukrainy brzmią codziennie, ale również na otwarciu igrzysk Meghan Markl i Prince Harry podkreślili odwagę i jedność Ukrainy w ten ciężki czas. Sława Ukrainie brzmi w Haadze, brzmi w całym świecie, brzmi w sercu każdego.
Solomiia Mykytsei
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