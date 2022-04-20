Україна на Invictus Games у Гаазі. Ukraina na Invictus Games w Haadze

Ігри Нескорених мають на меті сприяти розвитку та популяризації спорту як дієвого засобу реабілітації серед поранених бійців, а також спонукати суспільство й державу створювати для цього необхідні умови.

Цього року вони проводяться у Гаазі з 16 по 22 квітня. Не зважаючи на важкий для України час, наша команда є справжнім символом незламності, нескореності та відваги і демонструє неймовірний результат.

Родіон Сітдіков виборов «золото» у штовханні ядра одразу у перший день змагань.

Срібло і бронзу Україні приносять Артем Лукашук і Іван Герецун у стрибках в довжину! Результат Артема - 5,20, Івана - 5,10 м

Команда українських лучників – від сьогодні срібні медалісти Invictus Games The Hague.

Меган Маркл та Принц Гаррі привітали українську збірну і висловили слова підтримки для всього українського народу.

Президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні підкреслив досягнення нашої команди і наголосив,що вся Україна вболіває за них, оскільки разом у єдності ми демонструємо яка сильна і Нескорена є Україна.

Ukraińska drużyna demonstruje niesamowite rezultaty na Invictus Games w Haadze. Słowa wsparcia i solidarności dla Ukrainy brzmią codziennie, ale również na otwarciu igrzysk Meghan Markl i Prince Harry podkreślili odwagę i jedność Ukrainy w ten ciężki czas. Sława Ukrainie brzmi w Haadze, brzmi w całym świecie, brzmi w sercu każdego.

Solomiia Mykytsei

[email protected]