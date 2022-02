Ul. Długa, 3 Maja i Martyniaków w Mysłowicach i Jaworznie będą jak nowe. Przebudowę wspomogą pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W Jaworznie wsparta została finansowo przebudowa ul. Martyniaków. Ta inwestycja trwa od stycznia 2020 roku, a ma się zakończyć w październiku 2022 roku. Jej koszt to 7 mln 841 tys. 830,94, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 3 mln 920 tys. 915, a miasto zapewni drugą część w wysokości 3 mln 920 tys. 915,94. Tak więc jest to dofinansowanie połowy kosztów tego przedsięwzięcia.

W Mysłowicach pieniądze wspomogą przebudowę ul. 3 Maja, od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego. Ta inwestycja zaplanowana została od lipca 2020 roku do listopada 2022 roku. Jej koszt to 5 mln 255 tys. 405,53, z czego dofinansowanie wyniesie 2 mln 627 tys. 702,76 zł, a miasto dołoży swoją część, czyli 2 mln 627 tys. 702,77 zł.