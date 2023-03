Ul. Głęboka w Cieszynie. Jedna z najpiękniejszych na Śląsku - jedyna taka, gdzie nie uświadczysz reklam!

Ul. Głęboka w Cieszynie. To jedno z najładniejszych miejsc w Beskidzie Śląskim

W poleceniach dotyczących Beskidu Śląskiego najczęściej przeczytać możemy przede wszystkim o wspaniałych górach, dla których zjeżdżają się tam turyści z całej Polski. Choć rzeczywiście jest to obszar o zdumiewającej przyrodzie, warto w międzyczasie odpocząć od górskich wędrówek i pozwiedzać miasta Podbeskidzia. W niejednym zakochać się można od pierwszego wejrzenia, czego Cieszyn jest doskonałym przykładem.

Wyjątkowo urokliwa ul. Głęboka to jedno z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów miejsc w mieście. Nie jest to spowodowane wyłącznie tym, że wychodzi z rynku, ale przede wszystkim ma źródło w swojej architekturze. Jeśli oglądać zabytkowe cieszyńskie kamienice, to właśnie tam!