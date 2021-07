Ulewa w powiecie bielskim. Strażacy mieli sporo pracy - wypompowywali wodę z piwnic, udrażniali przepusty

NOWE W kopalni Chwałowice miała miejsce "symulacja seksu oralnego". Prokuratura zbadała aferę z molestowaniem seksualnym na kopalni

Rybnik: prokuratura nie znalazła dowodów, że w KWK Chwałowice doszło do molestowania seksualnego. W ocenie śledczych mieliśmy do czynienia tylko z "symulacją seksu oralnego". Bez wątpienia doszło do naruszenia nietykalności cielesnej.