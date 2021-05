Ulewy w Zawierciu. Zalane centrum miasta i ryby na drodze. To było ratowanie całego dobytku - mówią mieszkańcy

Ulewa spowodowała podtopienia w centrum miasta

Wtorek, 18 maja, był wyjątkowo deszczowym dniem. Na pewno na długo zapamiętają go mieszkańcy ulicy Rokickiej w centrum Zawiercia. Tak źle, jak w tym roku, jeszcze tam nie było. Choć problem braku odpowiedniej kanalizacji deszczowej w tym miejscu jest znany od wielu lat, tym razem, okazało się do czego może doprowadzić. Zalane domy, sprzęty domowe, piwnice i garaż. Na środku drogi pojawiły się nawet ryby... Mieszkańcy z niedowierzaniem relacjonują to, co działo się we wtorek przy ulicy Rokickiej.