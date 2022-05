"Ultimate Spider-Man. Tom 10" [RECENZJA]. Komiksy Briana Bendisa o Pajączku to rozrywka wysokich lotów Bartłomiej Romanek

"Ultimate Spider-Man. Tom 10" to kolejny tom przygód Pajączka, którego autorem jest Brian Michael Bendisa. Doświadczony artysta solidnie wykonuje swoją pracę. Komiks nie jest arcydziełem, ale czyta się go bardzo dobrze i zapewnia solidną dawkę rozrywki i humoru. A przecież o to fanom komiksów w głównej mierze chodzi.