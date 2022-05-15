Ультиматум РФ про не розширення НАТО не спрацював. Ultimatum o nie wstąpienie do NATO, nie zadziałał

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосив, що його країна офіційно подасть заявку на членство в НАТО. Таке рішення було ухвалене на спільному засіданні президента країни та урядового комітету із зовнішньої політики та політики безпеки. Фінляндія, яка має спільний кордон з росією довжиною 1300 км, до останнього моменту уникала вступу у воєнні альянси, в тому числі щоб не допустити загострення відносин з рф. Чому ж зараз країни які роками утримували нейтралітет, так кардинально міняють курс?

Політика силового принудження найближчих країн відмовлятися від вступу до НАТО виявилась провальною та помилковою. Дії та погрози рф призвели до протилежних наслідків – Фінляндія після початку війни в Україні відмовляється від 70 -річної доктрини нейтралітету і подає заявку до НАТО. Більше того, наступною країною на черзі вступу може стати Швеція, яка вже готова відмовитись від 200-річного нейтралітету, лиш би не стати наступною жертвою країни-агресора.