Ultramaraton 40 Rybnickich Rond. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowej imprezy biegowej

Wypadek w Gaszowicach. Pijany 17-latek stracił panowanie nad pojazdem. Uderzył w dwa inne samochody

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę - 23 maja - ok. godz. trzeciej w nocy w Gaszowicach (pow. rybnicki). Pijany 17-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dwa inne, zaparkowane, samochody. Trafił on do szpitala.