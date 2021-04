Umińska-Duraj: Najnowocześniejszy szpital w regionie czeka upadłość. System jest chory. Gość DZ i Radia Piekary

Jaki jest najgorszy scenariusz dla zadłużonego miejskiego szpitala, Piekarskiego Centrum Medycznego?

Najgorszy to taki, że spółka z mocy prawa pod koniec roku wchodzi w stan upadłości. I mam nadzieję, że decydenci w końcu usłyszą nasz krzyk rozpaczy. Moje pytanie brzmi: czy państwo polskie stać na takie marnotrawstwo, by najnowocześniejszy szpital w regionie, w pełni dostosowany do wymogów ministra zdrowia, mógł po prostu zniknąć.

Premier odpisał na apel samorządu w tej sprawie?

Minęło trochę mało czasu. Ale oczekuję nie na analizy, bo my już wszystko powiedzieliśmy i opisaliśmy, tylko na plan ratunkowy. Audyt wykazał wyraźnie: piekarski samorząd w tej sytuacji przejął rolę NFZ i finansuje świadczenia zdrowotne.

Szpital jest nowy, kosztował prawie 80 mln zł. I w 2020 roku przyniósł prawie 20 mln strat? Jak do tego doszło?

Sprawa jest prosta. Do każdej złotówki, którą szpital otrzymuje z NFZ, samorząd, a właściwie mieszkańcy Piekar Śląskich dokładają kolejną. Gdy nasi mieszkańcy leczą się w innych miastach, finansuje to NFZ. A gdy chodzi o Piekarskie Centrum Medyczne, muszą finansować leczenie własne i pacjentów z sąsiednich miast. To, co dostajemy z NFZ, nie wystarcza nawet na płace.