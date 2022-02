Umowa na drugi etap przebudowy torowiska tramwajowego w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej. Co się zmieni w całym mieście? Piotr Sobierajski

W ramach drugiego etapu inwestycji tramwajowej wymienione zostanie w Dąbrowie Górniczej torowisko od alei Róż do pętli tramwajowej przy ulicy Sobieskiego. Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Piotr Sobierajski Zobacz galerię (4 zdjęcia)

W Dąbrowie Górniczej od jesieni 2021 roku trwa wymiana torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Kasprzaka do alei Róż. Na rozpoczęcie czeka jednak także druga podobna inwestycja: generalny remont torowiska tramwajowego na odcinku od alei Róż do pętli tramwajowej przy ul. Sobieskiego. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, jest szansa, że umowa na wykonanie tego przedsięwzięcia zostanie podpisana do końca lutego br.