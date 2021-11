Umowa na remont Placu Stulecia w Sosnowcu podpisana. Będzie tu zieleniec. Remont placu przed dworcem PKP przebiega zgodnie z planem

Plac Stulecia w Sosnowcu stanie się bardziej zielony. Umowa na przebudowę podpisana

Patelnia może być nowym miejsce do spotkań i odpoczynku

- Plac ma już za sobą lata świetności. Trzeba przywrócić mu drugą młodość. Dawniej był tutaj zielony klomb, który gromadził młodszych i starych mieszkańców Sosnowca. Jesteśmy już po remoncie ulicy Modrzejowskiej, trwają prace na placu przed dworcem PKP czy pracujemy nad remontem ulicy Małachowskiego. Patelnia to główny punkt w mieście. Powinna zachęcać, by spędzać tu czas. Wierzę, że już w wakacje będziemy mogli korzystać z uroków centrum miasta - mówił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Cały czas trwa remont placu przed dworcem PKP w Sosnowcu

Patelnia po remoncie ma dopełnić zmiany, które dzieją się po drugiej stronie ulicy. Tam remontowany jest plac przed dworcem PKP. Kiedyś mieścił się tu parking, po remoncie ma być to miejsce spotkań oraz do odpoczynku. Wypoczywając na ławce będzie można oglądać godziny odjazdu różnych środków transportu.

Na placu budowy praca wre. W tym roku ma być gotowa nawierzchnia

- Prowadzone są także prace przy budynku usługowym. Niedawno pojawił się na nim dach. Jest to tzw. odwrócony układ dachu, na którym będzie zieleń. To będzie trawnik, ale nie będzie on użytkowy. Do marca mają trwać prace aranżacyjne wewnątrz budynku - opowiadał Świerzawski.

Jedno zejście do pasażu podziemnego zostało wyburzone. Obecnie trafią prace z odwodnieniem i izolacją. Powstanie nowa obudowa tego zejścia. Będzie można wejść na dach przejścia podziemnego, który będzie jak zielony dywan. Pod znakiem zapytania stoi jeszcze mapa Sosnowca z podświetlanymi dzielnicami, która miała stanąć pomiędzy zejściami do pasażu.