Umowa podpisana, Zabrze właścicielem Admiralspalast! Jaka będzie przyszłość tej architektonicznej perły miasta?

Jak podkreśliła, Admiralspalast to „niepowtarzalny zabytek, a jednocześnie jeden z symboli naszego miasta.

- Podpisanie aktu notarialnego to kontynuacja działań zmierzających do przywrócenia obiektowi dawnej świetności. Pozwala nam to podjąć starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na jego rewitalizację Naszym celem jest udostępnienie tej wspaniałej perły architektury do użytku mieszkańców Zabrza – zaznacza Małgorzata Mańka-Szulik.