Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe w Katowicach stanie 6 września 2021. Czeka nas wiele atrakcji

Co roku we wrześniu Uniwersytet Śląski otwiera swój kampus w Katowicach dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystko po to, by zainteresować ich nauką. O to, w trakcie eksperymentów i pokazów naprawdę nietrudno, a wszystko w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego, które każdego roku odwiedza ok. 17 tysięcy uczniów.

- Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe w tym roku, będzie inne niż poprzednio -zapewnia dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ koordynator przystanku „Osobliwości świata fizyki”.

- Niestety, w zeszłym roku musieliśmy się spotykać wyłącznie przez kamery i patrzeć przez ekrany monitorów. W tym roku, mamy nadzieję, że będziemy widzieli się bezpośrednio. Spotkamy się na salach uniwersyteckich i zajmiemy się tym, co przygotowaliśmy - dodaje.

A atrakcji z pewnością nie zabraknie. W tym roku uczniowie odwiedzą cztery naukowe przystanki. Wykłady będą także emitowane za pośrednictwem serwisu YouTube. Decyzja o organizacji wydarzenia stacjonarnie może zostać zmieniona w zależności od stanu zagrożenia epidemiologicznego we wrześniu. W przypadku konieczności powrotu do formuły online wykłady będą prowadzone na żywo lub udostępniane na platformie YouTube.