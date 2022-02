Uniwersytet Śląski ma pełnomocnika ds. Ukraińców. Dzisiaj o 17. zaczęło się spotkanie online dla studentów ukraińskich

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego informuje ponadto do uczelnia oferuje studentom z Ukrainy. Przedłużenie sesji egzaminacyjnej i umożliwienie udziału w zajęciach zdalnie, a w razie konieczności umożliwienie urlopów krótkoterminowych w celu rozwiązania sytuacji formalnych – jesteście studentami i studentkami niezależnie od miejsca, w którym przebywacie. Jeśli możecie, napiszcie w tej sprawie maila do swojego dziekanatu, ale jeśli nie – Wasza sesja zostanie przedłużona, a zajęcia semestru letniego będziecie mogli odrobić w dogodnym terminie. Jeżeli potrzebujecie zmienić miejsce zamieszkania, możecie zakwaterować się w akademiku.

Możecie złożyć wniosek w dziekanacie.

Uczelnia gwarantuje wszystkim obecnym mieszkańcom zwolnienie z opłaty za miejsce w akademiku w marcu (można złożyć o to wniosek tutaj: https://formularze.us.edu.pl/form/index/2927).

Do końca tego roku akademickiego nie musicie płacić za studia – jesteście zwolnieni z tego obowiązku.

a uczelni możecie otrzymać darmowe wsparcie psychologa, prawnika czy nawet pomoc medyczną.

Możecie wysłać mejl na adres

"[email protected] lub zadzwonić na numer alarmowy: 573 490 580.

