Uniwersytet Śląski w Katowicach zamknięty. Wszystkie zajęcia zdalne. Egzaminy też odbęda się w formie zdalnej

"Od 24 stycznia do odwołania wprowadzony zostanie drugi poziom zabezpieczeń COVID-19 (oznaczony kolorem pomarańczowym)" - czytamy w opublikowanym dziś komunikacie władz uczelni do studentów.

W praktyce oznacza to, że zajęcia dydaktyczne do końca semestru zimowego będą odbywały się w formie zdalnej, począwszy od:

21 stycznia (najbliższy piątek) na studiach niestacjonarnych,

24 stycznia (najbliższy poniedziałek) na studiach stacjonarnych.

Stacjonarnie będą mogły być realizowane jedynie te zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecyduje, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.