Upalny wtorek na Śląsku. Termometry wskazywały w cieniu do 28 stopni Celsjusza! Jaki był pierwszy tak gorący dzień w 2021 roku? Zobaczcie

Do Polski dotarło ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego! Dzięki temu zrobiło się ciepło. A nawet gorąco! Widać to na ulicach Śląskich miast. Krótki rękawek, spodenki i obowiązkowa butelka wody. Jak znieśliśmy pierwszy tak ciepły dzień 2021 roku? Zobaczcie na zdjęciach!

- Polska należy dziś do najcieplejszych państw z temperaturą dochodzącą do 25/29°C. Tymczasem na zachodzie Starego Kontynentu termometry wskazują zaledwie ok. 11/17°C. Nawet na południu Europy jest chłodniej niż w Polsce, gdyż powietrze jest tam chłodzone przez niezbyt ciepłe jeszcze wody Morza Śródziemnego. W Polsce nad Bałtykiem jest gorąco, ponieważ nie ma morskiej bryzy (wieje silny wiatr od lądu) - przekazał Damian Dąbrowski, nauczyciel geografii i meteorolog, znany jako "król pogody" ze Śląska, na swojej stronie pogodadlaslaska.pl

We wtorek, 11 maja, maksymalna temperatura wzrosła do 26-28 stopni Celsjusza. Było naprawdę gorąco. Dzień był niemal bezchmurny. Lekką ochłodę dawał jedynie południowy wiatr.

Wyjaśnijmy, że jeżeli jest powyżej 25 stopni to meteorolodzy traktują taki dzień, jako dzień gorący. Upały zaczynają się, gdy temperatura przekroczy 30 stopni C.

- Ocieplenie to wynika z tego, że zmieni się rozkład wyżów i niżów w Europie. Na Zachodzie będziemy mieli w Europie niż, na Wschodzie wyż i dzięki temu napłynie do nas ciepłe powietrze z południa. W niedzielę na Śląsku będzie jeszcze powietrze polarno-morskie, ale w poniedziałek i wtorek napłynie do nas powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Drugi czynnik, który spowoduje ocieplenie to operacja słoneczna. Te dwa czynniki spowodują, że nastąpi tak duże ocieplenie 10-11 maja - wyjaśniał przed weekendem Damian Dąbrowski.