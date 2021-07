Upały dają się we znaki. IMGW ostrzega - gdzie jest burza? Pogoda w Polsce przynosi afrykańskie, ponad 30-stopniowe upały

5:51 #IMGWlive

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże. Przelotne opady i burze. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km/h, lok. do 100 km/h. Temp. na zachodzie i wybrzeżu od 20°C do 25°C, na pozostałym obszarze od 26°C do 32°C pic.twitter.com/XJ1HArz4OS