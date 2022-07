Upały dają się we znaki? Jak radzić sobie z wysokimi temperaturami w pomieszczeniach? Sprawdź te domowe sposoby! Pomagają

W bardzo ciepłe dni należy pamiętać, że ważne jest nie tylko ochładzanie ciała, ale również powietrza. Jak to zrobić? Podpowiadamy

Najważniejsze podczas upałów jest to, by nie doprowadzić do odwodnienia organizmu i uzupełniać wodę - nawet kiedy nie czujemy pragnienia. Pamiętaj, by unikać słodzonych i gazowanych napojów. Należy również pamiętać, że na odwodnienie i przegrzanie najbardziej narażone są małe dzieci, osoby starsze, przewlekle chorzy oraz wszyscy z obniżoną odpornością.

Podczas upałów trzeba się chłodzić. W idealnej sytuacji jesteśmy, jeżeli mamy klimatyzację — jednak nie każdy może sobie na nią pozwolić. Dlatego warto znać domowe sposoby na ochłodę.