Urodziny 14-latki skończyły się koniecznością interwencji straży miejskiej i pogotowia. Huczna impreza nastolatków w Częstochowie

Utrudnienia w ruchu w woj. śląskim 22.04.2021. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń

Na których drogach w województwie śląskim prowadzone są dzisiaj (22.04.2021) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S1f, DK1f 34+543 do 36+827, S1g 0 do 11+286, DK52 10+969 do 21+612, DK1h 0 do 5+950 (18. km na odc. 16,8 km) Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego oraz prawego i lewego pasa ruchu drogowego 80 km/hzajęcie pobocza/chodnika oraz pasa ruchu 60 km/hCzęściowe zajęcie strony prawej na łącznicy węzła drogowego 50 km/hZajęcie opaski wokół wyspy centralnej rondaRuch pojazdów ma być kierowany przez uprawnionych do tego pracowników.