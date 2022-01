Urzędy Skarbowe na Śląsku uruchomiły dyżury w zakresie Polskiego Ładu. Związkowcy mają wątpliwości

Dyżury związane z Polskim Ładem 2022

Początek roku kojarzy nam się z rozliczeniami podatkowymi. Choć w tym roku nastąpiło wiele zmian dotyczących podatków, to pamiętajmy, że rozliczamy się za rok 2021. Co możemy sobie odliczyć od…

Związki zawodowe zabierają głos w sprawie dyżurów

Do nałożonych przez ministerstwo dyżurów związki zawodowe mają wiele wątpliwości. - Trudno nam zaakceptować taki tryb działania - czytamy w piśmie Agaty Jagodzińskiej, przewodniczącej Międzyzakładowego Związku Zawodowego w Krajowej Administracji Skarbowej do premiera Mateusza Morawieckiego i Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów.

W piśmie związkowcy proponują by oprócz Urzędów Skarbowych, do godz. 19 otwarty był także punkt informacyjny w Ministerstwie Finansów, gdzie pracownicy udzielaliby informacji odnośnie do Polskiego Ładu.

– Mamy poważne wątpliwości między innymi co do wpływu obecnych zmian na kształt rocznych rozliczeń podatkowych – twierdzi Agata Jagodzińska. - W tej sytuacji apelujemy o to, by strona rządowa precyzyjnie przygotowała ostateczny kształt i wykładnię przepisów podatkowych i by pracownicy KAS mieli czas na zaznajomienie się z nowymi regulacjami – dodaje.